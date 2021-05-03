家長會介意幼兒園老師「有刺青」？網友激辯：不要活在古板印象

對家中孩子正在就讀幼兒園的家長來說，愛子心切，當然是會非常關心幼兒園的學習環境。不過就有位家長透露，自己去接小孩時發現幼兒園老師的手臂有刺青，雖然衣服蓋得住，但舉手還是會露出來。家長於是詢問大家，「會介意老師刺青嗎？」問題一出引發網友熱議，許多網友都認為刺青沒有什麼不妥，更有人直呼「什麼年代了！」

有位網友在臉書社團《靠北幼稚園》投稿發文，透露自己去接小朋友的時候，發現老師的手臂有刺青。原PO表示，「雖然是說穿衣服蓋的住但舉手還是會看得出來」，接著詢問家長們「對老師有刺青這件事情會很介意嗎？」原PO還補充，「據我所知老師的身上還是有其他刺青」，只是被衣服遮住不是一眼就能看出來。

原PO並未明說自己是否介意幼兒園老師有刺青，但隱隱感覺得出字裡行間的弦外之音。不過許多網友都認為刺青本身並非負面的符號，紛紛留言回覆說，「刺青只是藝術，那家長刺青她／他不就不是好爸爸或好媽媽嗎？換個角度視野會不同」、「都什麼年代了，刺青不代表是壞人」、「刺青與老師的專業有相關嗎」、「紋身是一種藝術也人家的自由，某些時候是用來紀念生命重要時刻，用這點去評論一個人，眼光未免太狹隘」、「不要這麼古板好不好」。

更有許多幼兒園老師現身說法，「我是一位幼教老師，我也有刺青，但不能因為這樣抹煞一位老師，老師有權利愛漂亮，這真的不影響我們帶孩子的，如若孩子問起我會說我腳上是一隻美麗的蝴蝶，再尋找美麗可愛乖乖的小孩唷」、「我是一位幼教老師，我也有刺青。之前發生的虐童老師有刺青嗎？不要活在刺青就是壞孩子的古板印象中」、「我也有刺青，但我紋的是桔梗花，是紀念亡者的，用一種美感去記錄人生的難忘，難道是壞人」。（編輯：倪浩軒）

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