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想睡就睡！小貓頭鷹飛飛「超ㄎㄧㄤ」自摔　一秒心累原地度辜

文 : 寵毛網

小貓頭鷹你累了嗎？日前臺南山上花園水道博物館園區內的草地上，迎來一可愛的小客人：領角鴞寶寶，牠降落方式非常不一般，在天空中飛一飛自己摔了下來，待工作人員前往關心，還發現牠竟無戒心地在原地「度辜」，這個性實在太「ㄎㄧㄤ」啦！

小領角鴞：我是誰？我在哪？先讓我睡一下Zzz...... （圖／Facebook@ TainanOldWaterworksMuseum）

小領角鴞：我是誰？我在哪？先讓我睡一下Zzz…… （圖／Facebook@ TainanOldWaterworksMuseum）

4月26日位於臺南的山上花園水道博物館園區內，工作人員在草地上發現一隻保育類鳥兒：領角鴞，還是幼鳥的牠似乎仍在學習飛行，於空中盤旋幾圈後竟不小心自己摔下來，跌到草地上後也不慌不忙，就呆呆地站在原地，眼睛要睜不睜、身體微微向左傾斜，看起來就像在「度辜」一樣！ 

去年也有另一隻領角鴞寶寶跌在園區內。（圖／Facebook@ TainanOldWaterworksMuseum）

去年也有另一隻領角鴞寶寶跌在園區內。（圖／Facebook@ TainanOldWaterworksMuseum）

去年相近時間，館內人員清掃園區時也發現過一隻與今年體型差不多大的領角鴞幼鳥，便立刻通知農業局森林及自然保育科的專家前來協助，保育科老師說明，這期間為領角鴞繁殖期，山區附近很常能發現掉落地面的幼鳥，檢查過鳥兒的身體狀況一切正常，即建議原地野放，安置在周遭的讓領角鴞媽媽前來找牠。

檢查過幼鳥身體狀況正常，即可原地野放。（圖／Facebook@ TainanOldWaterworksMuseum）

檢查過幼鳥身體狀況正常，即可原地野放。（圖／Facebook@ TainanOldWaterworksMuseum）

今年相同情節再次上演，讓博物館小編不禁感慨：「怎、怎麼又掉下來了啦……？」甚至還打趣到要來準備個「停機坪」，日後能迎接更多的寶寶們。而網友對這隻ㄎㄧㄤ領角鴞寶寶很有興趣，大家回覆說：累了就自己找地方睡覺XD」、「連他自己都覺得歪腰」、「看起來精神渙散啊XD 」、「可能去年公費留學效果不錯，今年如法炮製額外也提醒大家領角鴞為保育類鳥兒，撿到切勿因可愛而擅自飼養，不僅有可能讓牠失去野外求生能力，經查獲會依動保法開罰6至30萬元罰鍰

園區內腹地廣大、林木資源豐富，除了小領角鴞外也有許多鳥類前來，是鳥友賞鳥的好去處喔！  

Tags : 小貓頭鷹心累想睡就睡自摔超ㄎㄧㄤ

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