站「超商石化區」爆選擇困難！網友呆愣30分鐘發文求助：在線等急

▲有網友到超商的「石化區」，待了半小時還是無法離開，許多人一看也紛紛有感而發直喊「真的好難！」（圖／Shutterstock）

台灣路上隨處可見超商的身影，便利商除了服務多元、方便的特點，琳瑯滿目的商品，總能吸引不少民眾前往消費。不過，就有網友指出，自己來到超商的「石化區」，待了半小時還是無法離開！對此，許多人一看也紛紛認同直喊「真的好難！」

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己到超商又陷入了「石化區」中，隨後他便貼出照片，原來他所指稱的「石化區」指的是泡麵區，從畫面中可以發現，架上擺滿了不同款式、口味的泡麵。看著琳瑯滿目的商品，就讓原PO陷入選擇障礙中，「已經在這半小時，不知如何下手…..在線等急」。

貼文一曝光，就引來許多人留言，「嚴重選擇困難症+1…」、「選擇障礙開始」、「天秤座無誤」、「還好我都固定只吃某幾樣」、「真的好難選擇，繼續等」、「應該是不夠餓，不然通常餓了拿了就走」、「我已經不知道幾年沒來過這一區了，現在喜歡自己煮」。

甚至還有網友開玩笑直喊「小孩子才做選擇，全買了」、「最貴的那一碗！」、「都吃一口才知道那個好吃」、「最原始的方式『點名點到哪碗就吃哪碗』」、「大人是不做選擇的通通買」、「全掃！選我正解」。

不僅如此，不少老饕也紛紛推薦原PO各式泡麵，直言「阿Q韓式泡菜 不賴啊！剛吃完」、「一度贊～還有送錢母」、「花雕一票」、「我建議買維力炸醬麵，不然就是排骨雞麵」、「來一客」、「去超商我只買統一牛肉麵」、「味味一品原汁珍味牛肉麵，永遠的第一」。（編輯：陳雅雲）

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