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毛孩日常淘口袋

不當飼養！飼主「把貓全身染綠」好詭異　救援成功卻不敵毒素吐膽汁身亡

文 : 寵毛網

千萬不要幫寵物染色！四月時台中熱血中途之家接到通報，一家越南商店不當飼養貓咪，現場環境髒亂、沒有飼料，貓咪只能在小小的籠子中活動，最可怕的是牠身上被染上一層詭異的亮綠色！中途人員趕緊將小貓帶離原飼主，悉心照顧、為其尋找新家，不料緣分短淺，貓咪：「綠光仙子」還是在月底離世 

綠光仙子被關在一個小角落。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

綠光仙子被關在一個小角落。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

沒有貓砂、沒有毯子，水盆中的水甚至呈現土黃色。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

沒有貓砂、沒有毯子，水盆中的水甚至呈現土黃色。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

綠光仙子全身被染上一層詭異的亮綠色。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

綠光仙子全身被染上一層詭異的亮綠色。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

綠光仙子生活環境極為糟糕活動地僅僅只有一個籠子，籠內水液體混濁長青苔被餵食帶有魚刺的剩飯，沒有貓砂盆如廁，天冷不添毛毯，在外頭吹風，最誇張的是，飼主竟然因為無聊將貓咪全身染綠，還覺得這模樣非常可愛。 

台中熱血中途之家趕緊將貓咪帶離原飼主。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

台中熱血中途之家趕緊將貓咪帶離原飼主。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

救援人員一開始與原飼主柔性勸導，並教育養貓正確觀念與正當飲食，當時原飼主態度良好，說自己太忙又不懂養貓，承諾願意改善貓咪去剃毛避免舔毛中毒。可自4月7日勸導後的五天，每天陸續蒐證的結果卻令人非常失望貓咪的情況完全沒有改善，於是再度前往與原飼主講道理，並以動保法規勸放棄飼養。 

貓咪有舔拭毛髮的習慣，體內攝取過多染料會引發血液中毒。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

貓咪有舔拭毛髮的習慣，體內攝取過多染料會引發血液中毒。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

於是救出後立刻帶綠光仙子去剃毛。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

於是救出後立刻帶綠光仙子去剃毛。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

救援後隔天立刻帶綠光仙子前往醫院檢查，報告結果還算健康，肝腎功能在正常值，唯肝臟數值是紅字觀察綠光仙子接受照顧期間一切安好， 個性活潑親人，大家都對牠讚不絕口，也有家庭準備在牠穩定後將接回過好日子可在四月底時，綠光仙子突然狂吐膽汁、食慾下降，人員趕緊帶去醫院打針搶救，但不久仍不幸離開人世。 

希望綠光仙子下一世能有個好主人，當隻幸福快樂的小貓咪。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

希望綠光仙子下一世能有個好主人，當隻幸福快樂的小貓咪。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

台中熱血中途之家的志工們非常難過，心情沉重想對每個人說：「染色的貓咪並不會特別可愛，且給貓咪染色無疑屬於讓貓慢性自殺，短期確實不會表現出明顯症狀，但經過長時間體內化學物質及毒素的累積，產生的疾病可就不會那麼簡單，甚至會剝奪貓咪性命 」綠光仙子的故事是一個警惕，希望未來不會再看到任何一隻動物受害。

【姊妹淘】提醒您：
如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
Tags : 吐膽汁救援成功染綠毒素詭異身亡飼主飼養

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