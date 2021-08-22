太浪漫了吧？女大生翻男友手機發現「寵妻備忘錄」！網友抓亮點大喊：可以嫁了

男女之間的感情問題千百種，但無論如何人人都希望另一半對自己真心相待。就有位女大生網友表示，自己發現男友手機的備忘錄之中，密密麻麻詳盡記載了她的諸多大小事，像是喜歡吃什麼、不喜歡吃什麼等等。讓她好感動，直呼「兩行淚差點掉出來！」而更有眼尖網友在內容中發現亮點，讓全場高呼「好浪漫！」

有位女大生在Dcard發文，自曝一直覺得自己是愛情絕緣體，空窗期5年後終於遇到如今的男友，雖然交往前也有過一些曲折，但現在兩人感情穩定。而原PO日前更無意間發現男友手機中的備忘錄，滿滿寫下關於自己的事情！

像是各類飲食偏好，仔細標註出原PO不喜歡吃菠菜、芹菜、雞蛋糕，喜歡吃的是滿天星餅乾、豆芽、五十嵐的微糖四季奶青，咖啡只喝拿鐵、蔥花只敢吃綠色部分等等，讓原PO直呼感動，「兩行淚差點掉出來，很慶幸我有這樣的另一半！」

網友紛紛在底下留言回覆說，「原來這種事有需要像準備考試一樣記筆記，不過真有心」、「好可愛啊」、「真的不敢相信會有這麼可愛的男生欸哈哈哈」、「太暖了吧，別人的男友總是不會讓我失望」、「這樣真的很有心，能夠細心的觀察到你的喜好，很棒」。

更有眼尖網友發現，最底下還標註了無名指戒圍的資料，直接向原PO喊話「可以嫁了！」隨後原PO也補充說明，「男友他就是年紀大所以記性差，祝單身很久ㄉ各位都能累積滿滿的能量，有朝一日一定會遇到很棒的男／女朋友！」（編輯：倪浩軒）

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