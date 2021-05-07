談戀愛比較在意外貌或身材？聯誼達人曝「交友關鍵」：男生最喜歡

談戀愛的時候，你是外貌協會還是注重身材、亦或是更在乎對方的個性呢？有位網友詢問大家，「普妹但身材好，在台灣有市場嗎？」問題一出引發熱議，許多男性網友紛紛暢談個人的擇偶標準，更有位業界人士現身說法，分享影響雙方交友配對成功與否的關鍵要素。

長相中等、身材不錯的女生，相較於長相出色的女生，對於男生是否會有更大的吸引力？網友的提問掀起討論，而有位業界人士就回文分享個人在配對現場的觀察。原PO表示，根據自己配對實戰經驗，「女生的瘦最重要＞臉＞年紀＞女性曲線＞＞＞學經歷」。

原PO進一步建議想要在線上交友的女生，「照片不要用濾鏡」，因為男生看多了那些霧霧的畫面，「不正常的比例一看就知道會扣分，真實帶一點缺憾的美才是必殺」。原PO更指出，衣著穿出比上班時多一點的時髦感，但也不要太時髦男生會怕。照片解析度一定要高，因為照片解析度低會讓人聯想「你手機一定很爛，生活窮、沒品味」。照片背景能夠出現在「類約會場景」，像是餐廳、海邊、百貨公司等等，「男生最喜歡」。

而原PO也分享女生挑男生的標準，「愛錢的女生佔非常非常少10％而已，男生臉端正、斯文、不要過胖才是重點。不是帥，是有型，會打理自己」。原PO更強調，「多的是一兩百萬收入的男生沒人要，月入四五萬女生直接指名。現代女生跟男生一樣什麼都想要，不想為了錢而委屈自己」。

另外原PO也提供給想要在線上交友的男生一些建議，照片解析度要高，「背景要明亮，最好的地點就是百貨公司的一樓」。而其他加分的點包括，「自信、微笑、端正、微挺拔」扣分的點則是「不要穿西裝、軍裝、工作服太過嚴肅，襯衫不要全扣完」。最後更以一句話作結，「拍照不用錢比錢還有用，請各位拿出工作時的聰明研究一下拍照的技巧」。專業的建議獲得許多網友直呼中肯。（編輯：倪浩軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載