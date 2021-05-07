好市多「CP值最高」食品怎麼買？內行曝光神級SOP獲讚：超中肯

▲好市多近幾年在台灣超夯，是不少人愛逛的賣場之一。（圖／公關照片）

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；近日，一名網友在臉書好奇提問，好市多食品區該怎麼買，CP值最高？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「神級SOP」，讓一票網友讚翻。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》提到，周六打算要帶家人一起去逛內湖好市多，不禁好奇詢問「有什麼CP值高的東西嗎？食品區」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「帶錢就好了，看到喜歡就買」、「買自己需要的才是最高CP值！」「別去了，在家最省，沒有CP值最高的東西，只有你喜歡的東西最重要，大家的口味差異太大」、「別人的高CP不見得你也是高CP啊，我是建議，全部人員有一半有興趣就買了，一人分一點，就算雷也雷不多」、「最近被鹹豬肉驚艷到」、「鮮乳、衛生紙、特價品都是CP值高」。

對此，有內行網友分享，首先下載好市多的手機app，查詢本周特價品，再看看有沒有自己需要的東西，再下手。去到現場，看一下別人的推車裡搬了哪些東西，如果很多人都有搬上推車的，肯定CP值高，跟著搬就萬無一失。（編輯：賴詠璿）

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