麥當勞到底能不能點「現炸」？店員無奈：怎不去鹹酥雞攤

▲麥當條是不少人愛吃的食物之一，其薯條無法複製的風味，深受顧客喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）

我國速食業者眾多，其中龍頭麥當勞因為其獨特風味的薯條，深受不少饕客喜愛，不過由於客人也想吃到剛出爐的食物，有些客人會想吃到現炸薯條或者炸物，因而要求店員。對此，就有網友討論「怎麼點麥當勞保證是現炸？」貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「大家知道怎麼點麥當勞保證是現炸的嗎？點雞翅分享盒就對了啦！因為超少人點！點10次有9次都是現炸，只要等8分鐘就有燙燙的雞翅可以吃，而且今天的還很多汁喔！」

貼文一出，網友紛紛回應「直接跟店員說要現炸啊，不用為了吃現炸點酥嫩雞翅」、「我也喜歡現炸的感覺」、「麥當勞要吃現炸直接說就可以了，只要等就好了，加上離峰時間點沒有很熱門，通常都是現炸」、「現炸的真的好吃捏」。

不過，也有不少店員出面呼籲「不忙的時候要現炸我覺得沒問題，之前就遇過在rush時段要求現炸，剛過不到1分鐘就在吵為什麼要那麼久」、「不要教大家什麼都要現炸，尤其在忙碌時段，基本上每家店都會顧產品品質， 真的放太久的會丟掉不會賣給客人，而且有時候因為客人要現炸，造成得來速連車子出不去的狀況都有，現炸這個東西照公司規定是沒有的」、「買速食還要現炸，怎不去鹹酥雞攤？」（編輯：張嘉哲）

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