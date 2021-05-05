影／三花貓睡覺腿間竟有「小鳥」抖動　媽笑：妳是女生欸！

這是什麼畫面？網友張鈞惠小姐養了一隻三花貓「Bubble」，這天牠在毯子上睡覺時，明明閉著眼睛，張小姐卻發現牠的雙腿之間有一條「毛小鳥」不停抖來抖去，讓她頓時大笑：「妳是女生欸！」。

張小姐受訪時表示，目前已經8歲的Bubble是她以前在動物醫院上班時，被愛心民眾發現受困在天花板送來的3週大小奶貓，當時她每天背牠上下班餵奶，因此Bubble非常黏她，後來也養出感情就直接收編。別看牠胖胖的很可愛，Bubble可是一隻恰北北的貓咪，不僅不親別人甚至還會兇獸醫師，怕牠咬傷別人因此張小姐學習寵物美容，基本醫療與照顧都由她自己來。不過Bubble也很「熱血」，過去曾捐血給其他需要的小動物，只是現在已經超齡，目前就專注在「減肥」這件事。

張小姐還透露，Bubble是一隻很愛睡覺的貓咪，睡姿多變而且打呼超大聲。日前看到牠躺在毯子上睡覺，才想說這天沒有打呼，但沒想到突然看見牠兩腿間有個毛毛的東西抖來抖去，仔細一看原來是牠將尾巴夾在腿中間，明明在睡覺尾巴卻不停左右擺動，乍看好像長出一根「小鳥鳥」，讓她不禁笑說：「喂……妳是女生欸，怎麼會有小鳥鳥？」。

影片分享到貓咪社團後很快就吸引超過2.8萬人次按讚分享，不少網友笑噴表示：「有響尾蛇ＸＤ」、「好活潑的小鳥鳥」、「依照比例來說還真不小？！」、「小GG很靈活」、「上上、下下、左左、右右、前前、後後～」、「放飛自我的小JJ」現在快來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

這是妳今天的晚餐😁 由泡泡襪發佈於 2021年4月28日 星期三