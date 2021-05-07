小三專用道？台中摩鐵「超長室外溜滑梯」　網友笑稱：偷吃逃生路線

不少人為求能有個隱私空間，會到摩鐵開房住宿、休息。也有情侶或夫妻會為了新鮮感，一起去摩鐵享受兩人時光。不過就有網友發現，台中某摩鐵的建物外側，竟然打造了一個從室內連通到另個樓層的溜滑梯，照片曝光後引發熱議，許多網友更是「心領神會」，笑稱溜滑梯是「小三專用道！」

有位網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，分享了一張在北台中好市多附近的摩鐵，照片中可以看見摩鐵的大樓外側，架設了一個紅色溜滑梯，從外觀看起來，溜滑梯可以從樓上室內直接溜到樓下的另一側，但具體用途為何不太清楚。

原PO笑稱「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩？」網友也紛紛留言回覆說，「給老王逃跑用的吧」、「我跟她真的沒什麼，只是去汽車旅館玩溜滑梯，不小心滑進去而已」、「真，大人的玩具」、「小三逃生梯」、「防捉姦逃生道」、「偷吃逃生路線」、「咻一下就滑進摩鐵」。

另外也有許多網友質疑這溜滑梯的安全性，「這樣算違建嗎」、「這樣工安可以過？」、「這有合法嗎」、「看起來超級危險」。不過也有網友指出，溜滑梯可能不會開放使用，只是吸睛用的宣傳裝置。事實上，也確實已經成功掀起了大家的討論。（編輯：倪浩軒）

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