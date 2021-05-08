南韓爆紅！台灣「古早味飲料」被瘋買：跑5家超商都撲空

▲南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘。（合成圖／翻攝自推特@goodssalhapssal）

台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。日前，一名南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘，並稱是「童年時代夏天的滋味」，貼文曝光立刻引發網友瘋傳，更讓該款飲料在南韓爆紅。

原PO在文中分享一款台灣的鋁箔包飲料，感動的說「齁！這台灣飲料引進韓國了呢」，形容其味道有點像是知名品牌Capri Sun的葡萄果汁，之中又混合了綠茶的香甜，冰涼的味道喝起來像極了「童年時代夏天的滋味」。

畫面中可見，該款紫色鋁箔包的飲料，正是台灣知名品牌泰山的「冰鎮葡萄綠茶」，上方還有白葡萄和紫葡萄的圖示，看起來相當清涼解渴，不過這款飲料在台灣市面上似乎並不常見。

貼文一出，隨即引發逾3000名網友瘋傳，引發南韓網友熱烈回響「一定要冰冰的喝」、「哪裡有賣啊」、「我跑了附近5間便利商店都買不到，到底哪裡有呀」、「救命這超好喝，我要去超商買一罐」；不過，有台灣網友看完卻認為「這有點像小時候喝感冒糖漿的味道」。

此外，也有不少南韓網友點名懷念台灣的「多多綠茶」，直呼「希望多多綠茶也能快點引進」、「好想快點去台灣喝多多綠茶！」（編輯：賴詠璿）

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