女意外發現麥當勞「隱藏美食」　麥胞曝：員工的最愛！

知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品十分多樣，且方便、快速的特點，總能吸引不少民眾前往享受美食。不過，就有一名女網友指出，自己吃麥當勞已有十多年，卻意外發現「隱藏美食」，讓她興奮大讚「以後吃麥當勞一定要加點！」對此，不少員工一看也震驚表示「很少看到客人點」。

原PO於《Dcard》上發文，表示自己吃麥當勞已有10幾年，然而她就好奇詢問「大家有看過麥當勞的『水果袋』嗎？」她緊接著分享，某天她點了水果袋後，發現裡面裝著蘋果片，「新鮮而且沒有異味，不會過甜，非常多汁，一袋是39元，蠻便宜又好吃，裡面有7-8小塊，推薦推起來！大家以後吃麥當勞一定要加點，不會罪惡感太重哈哈哈哈。」最後，原PO也好奇詢問員工們，「麥胞們，請問水果袋很常被點嗎？留言回答一下，我好好奇」。

貼文一曝光，就引來不少網友留言，「第一次看到，長知識了」、「我還真的第一次知道有」、「太棒了吧！！第一次知道麥當勞有這個，以後可以買，我超愛吃水果」、「完全沒吃過」、「小時候兒童餐改成有水果片之後就會吃，不過上次吃都超級多年前了，不知道現在的還有沒有像以前的一樣好吃，改天再來試試」、「水果袋真的超好吃」。

其中就有麥當勞員工現身回應，「水果袋根本沒什麼人在點，除非是買兒童餐，不然很少人會單點。可是我每次員餐都會點，不過我還是私心最愛小番茄」、「真的除了買兒童餐的客人會買，基本上很少看到客人單點，我們店幾乎都訂進來賣不完員工吃」、「以前員餐我也很喜歡點水果袋，覺得都很甜很好吃」、「抱歉被你發現這個好東西了，看來以後要多訂兩箱了，都我們員工自己在吃」。（編輯：陳雅雲）

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