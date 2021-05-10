二選一！不滿奴才有「新歡」 主子霸佔遊戲機瞪：是我還是它？

奴才該怎麼選擇呢？住在日本東京一名貓奴日前分享了一則推文，表示日前自己準備玩switch時，好不容易找到遊戲機，卻發現貓咪端坐在上面，並且認真地瞪著奴才，彷彿在說：「是要跟我玩還是要跟它玩？二選一！」。

這名帳號@koginkun_neko的推主養了四隻貓咪，日前因為想玩任天堂遊戲，找到了在地毯上的switch遊戲主機，沒想到卻看到白底虎斑貓正經八百地端坐在上面，四隻手腳正好踏在遊戲機的螢幕上，眼神中透露一點哀怨及不滿地看著推主，彷彿不太滿意奴才的「新歡」，只能睜大雙眼對它抗議：「是我還是它？你只能二選一！」這一幕讓推主哭笑不得地笑說：「像是在強烈抗議表示玩這個不如跟我玩！」。

照片在短短4天就已累積超過11萬人次喜愛，不少網友笑說：「看來養隻貓咪就能讓人戒電動了」、「跟遊戲機吃醋太可愛了」、「喵：你再玩！我就把它砸掉！」、「再玩下去主機就要變主子的滑板了」另外也釣出不少網友有相同的情形，只能說遇到愛求關注的貓咪，奴才還是乖乖陪主子玩，以免貴桑桑的遊戲機被弄壞可就得不償失囉！