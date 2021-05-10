小氣男友晚餐吃公司多餘便當！「4招省錢行為」女崩潰：是我太奢侈嗎

不少情侶在走入婚姻前，會嘗試以同居的方式來更了解對方，但有時雙方生活習慣、價值觀的差異，恐會導致兩人關係出現裂痕或摩擦，甚至讓彼此擔憂對方是不是能走一輩子的人。對此，就有一名女網友指出，最近和交往2年的男友開始同居，卻發現男友似乎太過節省，文中亦列出「4種省錢行為」，讓她崩潰直喊「是我太奢侈嗎？」

原PO於《Dcard》上發文，表示最近和交往2年的男友開始同居，但相處下來卻發現男友太過節省，隨後她也列出4種行為。原PO透露，自身因過敏導致常常需要衛生紙，男友都會貼心幫她準備，「但為什麼每次都是他去賣場、公司、餐廳、百貨的廁所抽了一堆放在包包給我，我沒有想用男廁裡面的衛生紙啊」。

她還指出，由於租屋處沒有飲水機，所以都會買瓶裝水放在家中，但男友每次到健身房運動時，都會帶著兩罐大寶特瓶，「運動完就叫我跟他一人裝一罐！！！每次在那邊裝水後面卡一堆人就覺得很尷尬，可是大賣場的瓶裝水明明就很便宜啊！有必要這樣裝嗎？」

再來，原PO透露因租屋處沒有加裝網路，而男友電信方案也不是吃到飽，一直以來都依靠原PO分享熱點。但某天男友卻突然辦了手機跟家裡網路都吃到飽的優惠方案，甚至要求與原PO平分錢，「一個月799也要跟我平分，那裡面有一半是他手機月租費欸…」。

最後，她表示兩人的晚餐通常都是拿男友公司多餘的便當來吃，「他帶回來不是晚上吃就是當隔天午餐，我也曾跟他說我們自己煮就好，又便宜又健康，但他就會說有免費的為什麼不吃」。面對男友的種種行徑，就讓原PO崩潰詢問「我也不是說節省不好，但我就是覺得這樣會不會太……過省，想來問問大家怎麼看，是我太奢侈嗎…」。

貼文一曝光，就引來不少網友回應，「妳男友太摳，省得太扯了」、「你男友就是老想免費佔便宜」、「完全不行==妳怎麼會覺得這樣的人能走一輩子」、「廁所衛生紙我也會抽個幾張放口袋，但我不會給別人」、「嗯⋯我不行，節省可以，但是摳門小氣的直接冷掉」、「我都不能接受，他要這樣可以但別叫我一起」。（編輯：陳雅雲）

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