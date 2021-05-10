日本料理都美味？台人一吃「5道地食物」　心靈味蕾都受創

▲日本擁有不少頗具特色的道地美食，就有台灣網友好奇詢問「日本難吃的東西？」而引來不少人討論。（示意圖／翻攝Pxhere）

日本於國際上被認定是高水準國家，其豐富的社會風情文化，以及頗具特色的道地美食，因而讓不少台灣民眾對其有著一定程度的嚮往。不過，就有一名網友好奇詢問「日本難吃的東西？」而引來不少台人分享心目中的答案。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示聽說日本美食十分多樣，口感也相當美味，且較少聽到負評，這就讓他納悶發問「是真的很少雷，還是沒說出來而已？哪些日本食物或料理覺得難吃？」

問題一曝光，其中「章魚燒」、「煎餃」、「納豆」被最多人點名，「絕對是章魚燒！吃完懷疑人生」、「秒想到章魚燒，根本是沒熟的麵糊」、「章魚燒，吃過一次心靈味蕾都受創」、「餃子系的，真難吃」、「煎餃、炒飯，各種中華料理」、「納豆我不會再嘗試了」、「納豆真的很衝擊，不管當餐吃過什麼，最後都只記得納豆的味道」、「納豆，吃到想吐」、「目前真正雷到就是納豆」。

另外，「醬油糰子」、「生八橋」竟也被不少台灣人提及，直言「醬油糰子，有個說不出的詭異味道」、「醬油糰子+1」、「醬油糰子，冰冰糊糊的甜醬油淋在麻糬上，真的不行」、「醬油糰子 實在沒什麼味道，第一次吃到時很失望」、「糰子，完全無法入口的難吃」、「生八橋也是禁得起考驗的難吃」、「生八橋買回來當伴手禮，沒人要吃」、「如果只能選一個，絕對是生八橋」。

除了上述答案，也有鄉民點名其他美食，直言「很油又鹹的燒肉飯，看網路很推特別去吃，吃到一半超後悔」、「完全無法理解蕨餅好吃的地方在哪裡」、「蕎麥麵真的欣賞不來」、「超商賣的洋芋片，鹹到我不浪費食物的人吃不完丟掉，好心疼我的錢啊」、「炒麵麵包、櫻餅==」、「炸物很不行，油到膩口」。

但也有人抱持不同看法，還是相當喜愛日本食物的口感，「我覺得生八橋很好吃欸」、「發現大家不愛的我都很喜歡，納豆愛死哈哈」、「醬油糰子我也喜歡，」、「原來這麼多人不喜歡生八橋跟章魚燒…我超愛耶」。（編輯：陳雅雲）

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