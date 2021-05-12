逛好市多這麼久都沒發現！看完「牆上公告」傻眼：很容易忽略

美式賣場好市多在台灣掀起一股炫風，其份量大又便宜的特色，深受不少大家庭的婆媽喜愛，往往去都是一整車的在採購，就這樣一逛就是好幾年。不過，就有網友近日去好市多時，發現了牆上一張「公告」，她看完之後感到非常驚訝，直呼「從來沒發現」，引來不少網友討論。

原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「來好市多買東西這麼多年了，今天才去注意到牆上有這張表，你有注意過嗎？在點餐區收銀台旁邊牆上有點高的地方，因為字不大，所以沒仔細看會很容易忽略」。

只見貼出的照片，原來是好市多熟食販賣區的細項資料，包括每種產品的熱量跟重量有多少，例如熱銷的凱薩雞肉沙拉，重量就有550公克，熱量則是979大卡；而每去必吃的牛肉捲，重量則是343公克，熱量832大卡。

貼文一出，網友紛紛回應「天阿，我真的沒看過，前天才吃個牛肉捲」、「安娘為，我凱薩雞肉沙拉愛好者」、「看到沙拉的熱量….無言，應該是醬的關係，下次少醬少醬」、「好了，牛肉捲以後只吃半個」、「牛肉捲熱量整個無言！還是假裝沒看到這個表好了＝＝」、「我不接受我不接受，牛肉捲一個那麼高熱量，哭哭」、「沙拉本身健康，但醬是罪魁禍首」、「好市多很貼心欸…還有寫出來，只是以前都沒看過」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載