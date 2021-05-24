▲iPhone在現今的市占率非常高，是許多人買手機的首要選擇。（示意圖／翻攝自pixabay）

蘋果每年都會推出最新iPhone系列機，往往一堆出就會造成果粉瘋狂，不過對於信仰較不足的人來說，每年換一隻手機的開銷似乎會太重。近日，就有網友分享自己「年年換iPhone的操作手法」直言當初會選擇使用iPhone就是這個原因，貼文引發熱議。

原PO在「iPhone買賣交易區」貼文指出「再過幾個月就又要迎來iPhone13了，之後就又可以無痛換機，現在年年換新機感覺很不錯，換到我爸還酸我『很有錢喔』，但其實不是我很有錢，而是買iPhone其實是有訣竅的」。

「通常我拿到新iPhone一定馬上全機包膜，加上裝保護殼，基本上保護妥當用一年，整支手機都是9.9成新，賣出去二手價都能拿到非常不錯的價格，因為才使用一年價格還是非常甜，只要貼個幾千就可以直接直購最新iPhone，我已經一路這樣從i7換到i12了，這也是我為什麼堅持用iPhone，因為它的保值是遠比安卓高出很多。

貼文一出，網友紛紛回應「買個手機心機這麼重⋯⋯佩服你」、「老天，你是真假果粉啊」、「真果粉會留起來收藏，不是一支換一支」、「好屌＝＝還蠻聰明的」、「這招好像可以學起來，幾千元換最新機很值得」、「我i11就是這樣，9.9成新售出，貼7千就買到i12了，哈哈哈哈超划算的」，不過，也有網友吐槽「前提是你一年手機都要保護好」、「前提是手機要能保護一整年吧，總會有一次會失利」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載