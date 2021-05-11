現在好多人不愛用LINE？「2主因」曝光：浪費時間　

科技網路發達，現在社群軟體百家爭鳴，也因此不少人都是透過如LINE、臉書等等來聯繫親友，取代傳統打手機號碼方式。近日，就有網友討論「有人跟我一樣不喜歡在那邊LINE來LINE去嗎？」貼文引發廣大迴響。

原PO在「爆廢公社」貼文指出「最近被朋友說都不回LINE訊息很沒禮貌，說不然就是回的很敷衍，欸？拜託，你有事情就打電話來講啊…我幹嘛一直在那邊跟你LINE來LINE去，結果講電話明明10分鐘就講完，還要花一小時在那邊傳訊息，真的是受夠這種用自己角度看事情的人」。

貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝LINE本來就是聯絡工具，一堆人自己愛聊又要拖別人下水」、「曾經先跟A朋友用LINE聊一串花一小時，結果打給B朋友只講10分鐘…..」、「浪費時間+1而且LINE也能打電話，幹嘛要一直打字」、「每次聊到手酸，我都叫朋友用LINE打給我」、「不懂明明LINE有通話功能，還硬要打字講一堆的人…是被網路綁架嗎？」

另外，也有網友表示「LINE很好用，只是我個人覺得文字沒有溫度啊，很難表達」、「不喜歡傳文字啦，很難表達內」、「我覺得見面聊比較有溫度，所以我平常也不太用LINE開槓」、「我都買LINE貼圖，買幾個實用的就好，不用打太多字XD」、「文字真的難表達，有時候回個沒表情被說很兇＝＝」、「自從上次被朋友誤會口氣差後，就不太愛聊LINE了，都傳貼圖哈哈」。（編輯：張嘉哲）

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