老婆拒絕高薪男「婚後別工作」要求！網友曝同理心支持：是我也不要

「男主外，女主內」的觀念自始至終都還是存在很多人心中，但隨著世代觀念的變遷，或許老一輩的傳統應該拋諸腦後！近日，一名男網友表示自己與女友的年收入大約350萬元，雖然非常高薪，但他希望與女友結婚後，女友不要再外出工作，其原因曝光後，引發討論。

一名男網友在「Dcard」貼文指出「本身覺得錢夠花就好，另外一半不需要太辛苦賺錢，以南部生活來說，目前和女友年收入約有350萬，且沒有任何貸款，有車有房，於是跟女友說，希望她可以婚後打理家裡、顧小孩、玩玩股票或者搞電商，簡單過生活就好。」

「但溝通後，女友表示很喜歡目前的工作，而且又有同事可以哈拉，我其實蠻訝異的，如果能待在家，誰要當社畜….而且她工時9小時多，有時候會到10小時，覺得很心疼，不知道大家會怎麼做？」

貼文一出，網友紛紛回應「是我也不要，第一，喜歡的工作又高薪難找，第二，誰要整天悶在家？」、「全職媽媽最累的並非帶小孩，而是要承受很多來自長輩的關心，與社會脫節的自己」、「不想當全職媽媽+1，明明還能勞動，且工作自己喜歡的，幹嘛整天在家？」、「你也去跟社會脫節試試，只有家庭的人生無聊死了」、「我朋友說他全職媽媽當到懷疑人生….」、「全職媽媽拒絕+1，女生也能為家庭盡一份心力，不想鎖在家裡很正常」。（編輯：張嘉哲）

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