iPhone一功能忘記關！網紅抓包男友偷吃　意外曝光外遇證據

▲一名抖音網友發上影片表示，自己的約會對象出外時拍照表示很想她，卻忘記關掉iPhone「一功能」被抓包外遇。（iPhone示意圖／翻攝Pixabay）

現在科技發達，手機功能越來越多，不少人不太會使用，恐怕意外洩漏自己的秘密！近日，就有一名網紅發出影片表示，自己的約會對象傳照片給她，說是十分想念她，但卻因為不熟悉iPhone的操作，意外曝光自己偷吃證據，引發討論。

抖音TikTok網紅凱里根（Serena Kerrigan）日前發佈影片表示，指出約會對象在外傳照片說「我好想你」，結果一看照片本來是一張看起來平凡不過的雙人床，但卻發現照片竟然會動，而在下秒，一名女子突然出現在畫面中，令她相當傻眼。

原來，該名約會對象忘記將iPhone的相機「live photo」功能關掉就拍照，因此照片變成一段簡短的動畫，外遇對象就剛好從床邊躺下被錄進去，由於該功能若沒點開檔案，並不能看見其照片會動，也因此男方意外洩漏自己偷吃證據，看得凱里根是一陣氣憤。

而影片曝光後，吸引超過150萬人觀看，不少人直呼「不會用相機的笨拙男子，活該」、「這男的還真是笨拙呀」、「先來去關掉該功能壓壓驚」、「這是比較後代iPhone的功能，拍照會動本來很酷，變成抓包偷吃，更酷一些了」；而也有網友質疑其事件真實性，凱里根則回應「這絕對是我本人發生的事情」，並且嘲諷約會對象「那床上狗娃娃看起來真棒呀」！（編輯：張嘉哲）

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