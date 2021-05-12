公車上情侶肉麻互動！司機意外「急踩剎車」　下場讓乘客全爆笑

▲有網友分享，某次在車上看到一對情侶肉麻的互動，讓車上的乘客都感到受不了。（示意圖／取自unsplash）

不少學生和上班族在通勤時，會選擇搭乘大眾運輸工具「公車」代步。近日，就有網友分享公車遇到的趣事，他某次公車上看到一對情侶，肉麻的互動讓乘客們都感到受不了，沒想到公車司機一個緊急剎車，下秒竟讓所有的乘客都笑了出來，甚至連司機都忍不住哈哈大笑。

原PO在《爆笑公社2》表示，某次在搭公車時，看到有一對情侶，因為當時沒有座位，所以那對情侶都用站的，但男方一手抓著公車的鐵桿，另一手還要不斷輕摸女友的後腦勺，而女方則是雙手環抱對方的腰，還依偎在男方肩上。

原PO透露，由於那對情侶講的話、舉動都很肉麻，讓車上有些中年人及老年人都快受不了，眼睛還一直瞪著他們。就在這時，路旁突然衝出一隻狗，而公車司機為了不撞上牠，立刻踩下煞車，結果車上就傳出一聲「鏘！」

原來是男方因為重心不穩，導致他原本摸女友頭部的那隻手，直接把女友的頭拿去撞鐵桿，原PO笑說「我永遠記得那一聲『鏘』有多大聲」，而全車的乘客也全部笑出來，結果那對情侶就立刻要求下車。他也補充「當時笑得最大聲的，不是車上的乘客，而是那位公車司機」。

許多網友也紛紛回應，「超爆笑的，畫面中滿滿」、「我笑到肚子痛是正常的嗎」、「想像那個畫面真的快笑死」、「吃飯看到你這篇，差點把自己嗆死，邊吃邊笑」、「笑死，男友一定心想完蛋了」、「坐公車真的有時候會遇到很多趣事」、「同樣是搭公車，怎麼你的經歷比較有趣」。（編輯：許智超）

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