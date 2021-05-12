全聯蛋糕賣不完！特價又送禮　「2大優惠神組合」引熱議

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評。近日，就有網友在逛全聯時，發現冷藏櫃上的蛋糕賣不完，沒想到店家竟然祭出2大優惠，讓人相當震驚，貼文也引起網友熱議。

原PO在《我愛全聯-好物老實說》表示，日前去逛超市時，發現冷藏櫃上還剩很多蛋糕，猜測應該是賣不完，沒想到店家直接大放送，除了蛋糕打8折以外，還附贈一條洗面乳或一小瓶洗髮精，這讓她忍不住問「特價又送洗面乳，你／妳買單嗎？」

貼文曝光後，網友們紛紛直呼划算，「買啊，蛋糕能當早餐，洗面乳能用1個月，多划算」、「別人的全聯總是不會讓我失望」、「必須新台幣下架它」、「這贈品非常可以，賺到欸」、「吃完甜食會長痘痘，所以要洗臉嗎哈哈哈哈」、「這是什麼神組合啦，差點誤以為是煉乳+蛋糕」、「砸完蛋糕後洗臉，一套流程為您想好了」、「當然買，但這組合也太不搭了」。

不過，也有不少人認為，「這是蛋糕到期，還是洗面乳進貨太多」、「用的東西綁在吃的東西上，很不衛生」、「到底是蛋糕難吃，還是洗面乳難洗」、「吃的跟清潔用品放一起…觀感很不好」、「怎麼不是送煉乳」、「不會買，我更喜歡6折」、「用的東西放在食物哪裡我無法接受…」、「貴店的行銷概念是…」。（編輯：許智超）

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