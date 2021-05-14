疫情升溫！超市突現「泡麵搶購潮」！一幕曝光逗笑網友：庫存充足

國內新冠肺炎疫情升溫，指揮中心在12日宣布提升至二級警戒，而新北市長侯友宜透露，當社區感染爆發無法控制時，新北市該封城就會封城，沒想到就有民眾在傍晚看到，超市內陸續出現生鮮、泡麵大批搶購景象，不過就有網友貼出一張照片回覆，竟然讓網友們全都笑了出來。

原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，只見超市的泡麵區幾乎全被掃光，讓她忍不住說「世界末日！？」另外，在《Costco好市多 商品經驗老實說》、《爆怨2公社》都有網友分享各種搶購熱潮。網友們看完也紛紛回應，「搶泡麵不如把口罩戴好」、「北部快病死，中部快渴死」、「泡麵+罐頭區是要戰爭了逆…」、「還沒到需要這樣搶泡麵的地步吧」、「是要打仗了嗎，傻眼」。

不過，就有位網友在留言區貼出一張照片，可以看到超商的冰櫃裡還有滿滿的「三色豆」，並說「但台灣人不買三色豆，三色豆愛好者覺得好放心」。許多網友看到都忍不住笑說，「什麼都沒有這個最多」、「庫存充足」、「世界末日應該都還有剩」、「到底要餓死還是吃三色豆，好糾結」、「超市唯一不會被搶完的食物」。

根據《中央社》報導，經濟部官員指出，有與各通路保持聯繫，了解民眾搶買民生物資情形，有幾間門市人潮較多，一度把架上的衛生紙、泡麵買光，不過，業者仍可透過調貨來支應，沒有缺貨問題。若需要廠商多生產供應，經部將會進行協調。

綜合媒體報導，對於封城一事，台北市長柯文哲也說「該封城就封城，這句話當然是對的」，但是要講的是「該封城才封」，還沒到封城的時候，不需要去封，而且如果真的要封城，是要出動軍隊管制的，所以「不要亂喊」。（編輯：許智超）

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