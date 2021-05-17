好乖！貓咪緊盯電視不放　天天坐「王位」保持視力健康

怎麼看得這麼專心呢？！貓咪天生有狩獵本能，常常守在窗戶旁邊，一邊幻想自己狩獵鳥兒的樣子，一邊發出奇異的「咖咖聲」，而Facebook＠ 徐瑜瑄家的虎斑貓「焦糖」卻常常盯著電視看，還最喜歡看動物星球頻道，讓大家不禁讚賞：「好認真學習狩獵知識喔！」。

焦糖原先生活在徐小姐阿嬤家外面，某次姊姊的同事看到牠後立刻被其萌樣吸引，收編後卻發現焦糖個性狂野，看到桌上的東西都會故意推下，於是兩個禮拜不到就又被送回原地，姊姊不忍心焦糖再次流落街頭，於是接手，讓現在的焦糖可以跟徐小姐、徐媽媽、和另一隻貓哥哥「安菲」過著悠閒舒適的生活。

焦糖雖然現在已經是位一歲又七個月的「成年女性」，但個性舉止仍像個小奶貓，非常喜歡和奴才撒嬌外，挑釁安菲也是牠的每日必做！而這隻小屁貓卻也有乖乖安靜的時刻，那就是看牠最愛的「電視」。也由於牠太愛看電視了，徐媽媽擔心焦糖坐在地上，長期抬頭看電視的話會產生斜視，於是搬了張椅子給牠，而焦糖似乎也心領神會，立刻自己乖乖跳上去繼續看電視！

焦糖對於看電視的認真態度讓徐小姐感到非常好笑，也對於徐媽媽的行為感到驚奇，因為以前還嫌棄貓咪很髒的牠，現在竟自主想為貓咪做事，轉變非常大！而如此可愛的電視貓咪上傳網路也引起許多網友關注：「一轉正面照快笑死！根本電視兒童的表情啊」、「好可愛！但這麼近看電視，沒多久要戴眼鏡了！」、「認真吸收新知的貓～」、「沙發上那隻貓說：前面的，你擋到我了啦～」」。

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