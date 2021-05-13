疫情嚴峻！唐綺陽5月運勢被翻出　曾預言「安全感再度受破壞」

▲唐綺陽是知名星座命理專家，近日本土疫情嚴峻，網友翻出她在四月底預言五月運勢，其內容讓不少人震驚。（圖／唐綺陽臉書）

國內本土疫情進入嚴峻時刻，11日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段。對此，就有網友翻出國師唐綺陽，於四月底開直播的談話，內容引爆討論。

在本土案例激增之後，網友翻出唐綺陽在四月底開直播談「五月運勢」的貼文，唐綺陽指出「在五月，諸星金牛、土星逆行，土象能量滿滿，火星巨蟹、木星移位，水象能量也滿滿，所以經濟狀況、身體狀況難免面臨變化，且幾家歡樂幾家愁，有人更好，就有人忽然不好，而且落差很大。」

「畢竟五到七月是大星過運，社會必然比較動盪，大家安全感再度受破壞，命運齒輪就開始轉動了，五月，是開始感到明顯變化之時，因五月到七月是今年重點區段，最戲劇性、怪事也最多，所以有必要跟大家說明」。

貼文一出，網友紛紛回應「安全感再度受到破壞，這兩天真的感受到了」、「真的很可怕，第一次這麼緊張，大家戴好口罩啊」、「安全感再度受破壞…很貼切，台灣人安逸太久了」、「安全感再度受到破壞這句，看到起雞皮疙瘩」、「希望台灣能再挺一波疫情，嗚嗚」、「國師真的每次都讓人驚艷….」、「臉都綠了…讚嘆唐老師…願台灣能挺過這波」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載