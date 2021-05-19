泡麵加蛋後味道大不同！「神仙口味」呼聲最高：網咖有在賣

▲泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴！（示意圖／翻攝自Pixabay）

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始搶買泡麵。對此，就有網友在PTT八卦版好奇詢問，哪一種泡麵加蛋味道最讚？貼文曝光引發熱議，老饕們瘋喊一「神仙口味」，認為打入蛋花後味道還會不一樣。

原PO以「啥泡麵加蛋最讚？」為題，提到自己最近吃泡麵都會加顆蛋，笑稱「不是說多營養，單純想吃吸收湯汁的蛋白」，不禁好奇詢問廣大鄉民「啊有啥的泡麵湯頭最適合加蛋嗎？」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「排骨雞湯麵」、「辛拉麵，兩顆半熟攪下去」、「雞絲麵」、「蔥燒牛肉＋蛋，地點網咖」、「蛋是主體」、「重口味加蛋都不錯」、「排骨雞麵，沒有之一」、「台灣泡麵多數都很適合，應該要問哪個不適合」、「上次加在花雕雞裡，看起來很噁，但意外的很合」、「重點蛋要半熟」。

其中，呼聲最高的為「肉骨茶」口味泡麵，老饕們瘋喊「肉骨茶麵加蛋，最讚」、「肉骨茶，打個蛋花下去，味道不一樣」、「網咖有在賣的，像肉骨茶還有蔥燒牛肉」、「肉骨茶，好吃」。（編輯：賴詠璿）

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