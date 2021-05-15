停車不到半小時！費用「高達19萬」　女業務無奈笑怨：停在什麼鬼地方？

▲疑似因為昨日全台大停電，導致停車場系統異常，女網友明明停車不到半小時，竟然被要求繳高達19萬元的停車費。（示意圖／取自unsplash）

13日全台大停電，雖引發各地民眾爆不滿，卻也衍伸出不少趣事；對此，就有一名女網友發文抱怨，表示昨日和客戶簽約時，冷氣、電燈全都受影響，就連她停不到半小時的停車費，竟然都高達19萬元，讓她超級傻眼，「到底我停在什麼鬼地方？實在無奈又好笑」。

一名從事業務工作的女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示光是隨著疫情升溫，就已經讓人很浮躁，結果下午因為電廠受影響，導致全台大停電，害當下在跟客戶簽約的她，不僅冷氣沒得吹，就連燈也沒得開。

她繼續說道，種種衰事還沒結束，「沒想到我要出停車場，付費金額竟然顯示192345元」，但她明明停不到半小時，卻要繳高達19萬元的停車費，讓她超級無奈，「到底我停在什麼鬼地方？實在無奈又好笑，晚上回家天空一直莫名閃電，讓人覺得心慌慌，今天真是荒唐的一天，拜託明天可以順利一點嗎」？

貼文一出，掀起熱議，「系統以為車放了一年」、「氣到手會抖哦」、「而且今天還很熱」、「應該系統時間跳掉」、「就停電導致時間跳掉」、「那你要怎麼處理」；而對於網友好奇「怎麼處理」，原PO也回應「找停管中心啊」。

事實上，台灣昨（13）日下午各地陸續傳出停電災情，國家級警報也大響，原因是因為興達電廠因事故全場停機，導致系統供電能力不足，估計約有400萬戶受到影響。而針對該起事故，經濟部長王美花也率領一同出席記者會的出席者，全員鞠躬向民眾致歉；另外，台電總經理鍾炳利也表示，此次事件會比照815大停電做出電費減免的補償。（編輯：郭佩蓉）

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