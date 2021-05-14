50嵐還能這樣點！員工好友分享「隱藏菜單」：北北基好酷

台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，而知名連鎖飲料店「50嵐」更是許多人的最愛，不過，你知道原來50嵐還能這樣點嗎，就有一名女網友發文，表示有位50嵐員工的朋友，親自揭開「隱藏菜單」，貼文一出，立刻掀起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「你不知道的50嵐！原來………」為題發文，表示有位在50嵐工作的朋友在IG分享了「10項50嵐不會告訴你的事」，第一「水果類」，像是金桔、檸檬和葡萄柚，都是新鮮水果榨汁出來的，絕不用濃縮果汁；第二，機器搖完（快速降溫、增加含氧量），還是會手搖6-8下（混合內容物），「所以沒有『不是都是機器搖嗎，怎麼還有手痠』的問題」。

第三，因為現在是北中南三區分區經營，商品跟價格都會有一些不同，「所以不要再來問台北為什麼沒有燕麥了，我比你們都還想喝啊」；第四，波霸賞味期2小時，珍珠則是1.5小時，茶類（紅綠青烏）4小時，時間超過就是倒掉；第五，紅茶拿鐵用的紅茶是冰鎮過後的錫蘭紅茶，一般奶茶用的是阿薩姆紅茶；第六真的沒有賣烏龍綠，要買麻煩隔壁清心。

第七，「金吧檯手」只有北北基才有，條件是至少做過一年、考過基本檢定考、一間店最多派兩名考試，而金吧檯每半年舉辦一次，經過筆試、術科考試，最後取出前1-20名為金吧檯、21-40名為銀吧檯；第八，有一些「隱藏版」的飲料沒有在菜單上，例如：波霸鮮奶、金桔檸檬綠、微檸檬綠和檸檬養樂多綠；第九，有四種方式可以喝到50嵐，現場點、叫50嵐外送（通常滿200就可以送，視距離提升外送門檻）、訂訂餐系統、熊貓外送（現在沒有店內價了，每杯貴5元）。

最後一點則是「我泡的真的比較好喝，歡迎預約來喝」，而原PO看完朋友分享的10點50嵐不會告訴你的事以後，也不禁在文末驚嘆「簡直嚇傻，原來50嵐還有檢定考試，而且居然也有隱藏菜單」，並透露自己最愛喝的飲料是「1號」四季春珍波椰。

貼文一出，掀起熱議，「超愛波霸鮮奶！」、「波霸鮮奶超好喝！ 其他家都賣黑糖波霸鮮奶，不喜歡那個超重的黑糖味… 只愛奶味+珍珠原本的甜味」、「我也是一號控」、「波霸鮮奶我都點去冰無糖，去冰店員會直接拿整罐鮮奶加到滿，喝起來超爽」、「身為家裡開50嵐的高雄人表示：北北基的金吧檯銀吧檯好酷」、「我以為8冰綠那些都濃縮汁欸，原來不是嗎？好驚訝」、「先去我家樓下的50嵐喝爆」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載