夏天房間超悶熱，該怎麼自然降溫？居家族曝「2秘招」：真的有用又涼

現在炎炎夏日，高掛的太陽讓氣溫直線上升，這可讓許多民眾受不了，都紛紛想盡了各種辦法降溫，但往往成效不是不盡人意不然就是需要花費昂貴的金錢。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「房間超熱該如何用冰塊自然降溫？」沒想到就有居家族曝光了2個辦法，直言「真的有用又很涼」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「房間要如何用冰箱的冰塊降溫呢？」的文章表示，「房間的冷氣機壞了，屋內熱的要死，冷氣機買新的，要一個星期才能排到安裝的師父，請問如何利用冰箱的冰塊幫房間降溫嗎？」原PO更接著說「網上說要放鹽，可是鹽有點浪費，光冰塊可行嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

居家的網友們紛紛留言表示「涼感巾」和「加強對流」是為降溫最快的方法，「用涼感巾批沾水擰乾後披一層在身上，開電扇，這招超有用」、「物質三態冰融化成水會帶走熱，水蒸發成氣體又會帶走熱，濕毛巾披在身上+1」、「要開雙邊窗戶對流＋電風扇，悶在室內只會更難過」、「一定要開窗通風，不然只會越吹越熱」、「開窗然後電風扇放窗邊，不過要注意風向喔，如果當天當地吹的風向是從另外一個門窗進來就得換邊，電扇秒變冷氣」。（編輯：王柏文）

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