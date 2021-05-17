防疫物資「囤泡麵勝過料理包」？2大優勢曝光：方便簡單還可以直接啃

中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布新增181例本土確診，雙北確定防疫亦升為三級警戒，消息傳出，就引發民眾至賣場、超市等地搶購物資。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何防疫物資都囤泡麵不選料理包？」沒想到卻引起了兩派人馬的論戰，直言「要搞清楚」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼要囤泡麵？」的文章表示，「泡麵保存期限短，頂多半年一年，外包裝很薄，容易搓破導致受潮變質，麵體易碎不好囤放／堆放，料理方式又要有能源跟乾淨的食用水，如果沒有食用水的話，不吃是餓死，吃了是渴死，請問囤泡麵的人到底是在想什麼？」原PO更接著點出「存放料理包不是比較實用一點嗎？保存期限至少2年，堆疊存放也不會容易破損，有外包裝隔水加熱即可食用，料理包裡面還有肉類跟蔬菜，有熱量、蛋白質跟一些纖維，食材本身富含水份，可以拌飯、拌麵或直接吃都沒關係，請問囤一堆泡麵的人到底在想什麼？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

對此有網友表示「泡麵可以直接啃啊，已經炸熟了」、「你沒乾淨水怎麼煮飯」、「料理包都太重口味太鹹」、「我五分鐘泡泡麵，你煮飯放調理包要多久」、「便宜方便好吃應急，短期不會變質就好了啊」、「泡麵可以泡冷水吃 料理包哪裡生白飯」、「料理包都太重口味太鹹＋1，我寧願囤泡麵，調味包我都倒一半而已」，有網友認為「超好笑，泡麵最不實用」、「我看吃泡麵八成會死更快」、「囤米+罐頭比較好喇」、「還沒感染先變木乃伊吧」、「囤泡麵真的不知道想幹嘛」。

不過綜合大多數網友的想法，都點出選擇泡麵的關鍵在於「方便簡單」和「料理簡單易上手」，「不想自炊的人就選泡麵」、「要搞清楚，泡麵比料理包方便多了」、「有些人連基本做菜都不會，只能選擇吃泡麵啊」。（編輯：王柏文）

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