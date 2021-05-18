南韓超級傳播者「咖啡廳用餐2hrs」全店確診！她曝店員2關鍵舉動避染疫

▲南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。（圖／shutterstock）

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周激增452例本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，日前部落客《台灣妞韓國媳》在臉書分享，南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。

《台灣妞韓國媳》表示，在這波疫情之下，感受到台灣人的驚慌，她覺得適度的驚慌是很好的，因為可以幫助防疫，同時和網友們分享，南韓曾有一個咖啡廳爆發超級傳染者，因為確診者是坐在出風口的位子，脫下口罩講話2個小時，導致咖啡廳內的客人通通染疫，就算只短暫待了10分鐘的客人，因為有把口罩拿下來喝東西，所以也中鏢。

《台灣妞韓國媳》指出，在咖啡廳內工作好幾個小時的店員卻全部都沒事，全因他們一直戴著口罩，以及都有遵守洗手的防疫習慣，強調「所以這個故事告訴我們，室內空間口罩戴好（密合度服貼的）和勤洗手，就可以達到很好的防疫效果」，並稱「不要過度恐慌，我看有些人看到動線重複就崩潰，每個人做好自己的防疫，會沒事的」。

貼文短短不到一天時間，吸引逾2.2萬人次按讚回響，網友紛紛回應「感謝提醒，這真的是個很重要的宣導」、「我們現在所做的每一件小事，洗手、戴口罩、減少不必要的移動，都是在守護台灣」、「謝謝妞兒安撫我們不安的心，我們需要的是冷靜防疫」、「口罩和消毒不群聚真的很重要」。（編輯：賴詠璿）

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