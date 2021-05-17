男衝賣場搶泡麵！一看「保存期限」質疑店家太故意　內行親揭真相

本土新冠疫情持續升溫，雙北進入三級防疫警戒，不少民眾聽聞消息之後，紛紛都到超市、大賣場採購防疫物資，架上的泡麵、水餃等等都被掃光。對此，就有網友分享自己去超市買泡麵時，卻意外發現，泡麵的保存期限都只到九月，讓他非常錯愕，貼文引發熱議。

一名網友在PTT貼文指出「是這樣子的啦！我現在正在賣場裡面搶購，結果仔細一看架上的泡麵，每一包都是2021年9月份到期，我記得泡麵不是很能放嗎？為什麼架上的這些泡麵都只有半年的效期？有沒有店家太過故意的八卦啊？」

貼文一出，網友紛紛回應「直接幫忙消庫存，恭喜你」、「故意消囤貨的啊」、「本來要流標即期品，都被你們搶光了啊」、「感謝你們這些囤貨仔幫忙出清，感謝再感謝」、「吃個泡麵還會在乎半年還一年嗎」、「笑死，這一看就是在消庫存」、「靠你幫忙消庫存」。

不過，也有不少網友表示「保存期限6個月我記得泡麵上都有寫啊」、「泡麵現在都是6個月好嗎，公審個屁」、「現在泡麵保存期限都這樣了，是你平常沒在看而已」、「早就都六個月了，誰還在跟你放一年」、「泡麵現在都是六個月了＝＝罐頭才能放比較久」、「泡麵早就都變六個月了….」。

而《NOWnews》記者實際查看多款泡麵碗裝，大部分款式的泡麵保存期限確實標示6個月沒錯，並非店家惡意消庫存而擺設販售，民眾可安心購買。不過，對於近日民眾瘋搶防疫物資，經濟部次長陳正祺日前就表示，政府已針對防疫物資進行具體細緻的盤點，包括口罩庫存有8億片，防護衣、酒精等防疫物資皆「非常非常充裕」，四大超商與超市的民生物資也供應無虞，民眾可以放心，不用一窩蜂瘋搶。（編輯：張嘉哲）

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