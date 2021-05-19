疫情之亂！衝好市多採購「第一次見停車場這幕」：團結力量大

▲雙北15日確定防疫升為第三級警戒，引發不少民眾紛紛至賣場、超市搶購物資，不過有名女網友17日到美式大賣場「好市多」採買用品時，一到停車場就讓她驚呼「第一次看到！」（示意圖／公關照片）

近期台灣本土個案激增，因應疫情升溫，雙北15日確定防疫升為第三級警戒，消息傳出後，就引發民眾恐慌紛紛至賣場、超市等地搶購物資。不過，就有一名女網友17日指出，自己到美式大賣場「好市多」採買用品時，一到停車場就讓她驚呼「第一次看到！」

原PO於17日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示由於冰箱內食材所剩不多，因此決定到好市多採買物品，「假日不敢來，堅持自煮，還是得來」。但當她一到好市多停車場後，發現賣場內冷冷清清，甚至到停車場發現車位還有不少，讓她驚呼「到好市多第一次看到停車場這麼多綠燈！身為台灣人倍感驕傲！台灣團結力量大」。

照片一曝光，不少人紛紛大讚「現在去人擠人只是徒增風險」、「喔喔，購買力瞬間降低」、「保護自己就是保護他人！疫情很快就會過去！」、「我都線上採買了」、「台灣人遵守規矩的表現，真的很值得讚許」、「保護自己也保護家人與他人」。

但也有人表示，「今天中午想去買微波食品，讓閒閒在家容易肚子餓的小孩吃，一看中和店排隊到b1，我轉頭回家，太誇張了」、「今天一大早去就滿滿人潮，不懂怎麼差這麼多」、「這是真的嗎？中午去台南好市多要等停車位耶」、「上午十一點高雄大順店排隊入店人潮也很誇張」、「中午內湖人滿滿⋯」。

雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、不急著搶購物資，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）

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