全台停課！爸媽跑賣場掃貨「育兒神器」　家長籲：急需！不要搶

▲有網友在停課後，看到賣場的「育兒神器」幾乎被掃光，讓他相當傻眼。（示意圖／翻攝Pixabay）

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心在18日宣布，自19日起全國各級學校停課至28日。近日，就有網友分享，有人到賣場時發現某款「育兒神器」幾乎全被掃光，氣炸直呼「保留點公德心，留給需要的人好嗎？」貼文曝光後，卻讓網友們全笑歪。

原PO在《爆怨2公社》分享一張照片，只見某位網友到賣場採購時，發現架上的「愛的小手」幾乎全被掃光，因此忍不住抱怨「一停課就被掃貨，請保留點公德心，留給需要的人好嗎？」這也讓原PO笑說，「停課了拜託各位家長，把物資留點給需要的人，不要搶、不要囤貨」。

許多網友看完也紛紛回應，「可見家長的崩潰日常」、「笑死，被打敗了」、「連這個都要搶，媽媽必備神器」、「我急需，現在去搶來的及嗎？怒火中燒ing」、「好像真的需要一支」、「我超前部署，已網購買好」、「在家學習日常，武器遲早要拿出來」、「爸媽手下留情哈哈哈」、「父母真的是超前佈署」。

另外，也有不少人分享「其他武器」，「衣架更便宜耐用，真心推薦」、「掃把拿著就對了，家家戶戶必備」、「淘氣厚素管，便宜又好用」、「熱熔膠強勢回歸」、「熱熔膠條！短小精打又便宜耐用」、「水管不會缺貨，要多長有多長」、「半蹲跟罰站就很夠用了」、「不求人更好用，已入手兩隻」。（編輯：許智超）