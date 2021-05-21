花20幾萬吃泡麵？女大生崩潰進食　網友歪樓：太便宜了吧！

台灣泡麵品牌、口味相當多元，價錢也都還算合理，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，對此，就有一名女網友發文，表示自己日前也去賣場買泡麵，但她竟然花「20幾萬吃泡麵」，不過真相曝光後，網友反而愣住直呼「其實蠻便宜」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」為題發文，表示因為最近因為疫情升溫，導致賣場泡麵不斷被搶購，「我只是單純的想要吃泡麵渡過我月底的人生，別人為了搶而搶，我是為了活下去而吃」。

然而就在昨（19）日，原PO中午想吃個泡麵，於是就將袋裝泡麵拿出來，放進自己的碗裡面準備開始泡，「正當我很開心的將泡麵倒入碗中加好熱水，到位置正準備開始計時三分鐘時，發現我竟然沒有碗蓋」，而她東找西找，都沒有適合的蓋子可以拿來使用，於是她打開抽屜，「看見我用四年的時間換來的畢業證書，那美好又光滑的材質正閃亮亮向我招手，但這可是花了四年才換來的，花了我20幾萬」。

她當下看著碗中的泡麵，內心糾結了三秒，便將畢業證書蓋到泡麵碗上，豈料當三分鐘過去，她將畢業證書拿起來，接著將泡麵攪拌均勻以後，才發現被她晾在一旁的「20幾萬」已經變了樣子，只見原PO的畢業證書上，早已被印上橢圓的印子，也讓她崩潰直呼「雖然內心有點錯愕，但不能影響我進食，於是我用了10分鐘吃完泡麵，開始為我的畢業證書哀悼，我用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」。

貼文一出，引起熱議，「這是掉色了嗎…」、「怎麼會這樣！笑死」、「太辛酸了，不該放有趣，放心情」、「其實不用蓋一樣會軟Q啊」、「很有藝術感」、「推薦原po這種材質還很適合拿來當滑鼠墊xDD」；不過，也有不少網友歪樓，「嘉藥四年20幾萬？怎麼那麼便宜」、「我以為要40萬」、「20幾萬太便宜了吧？國立的都至少要30萬左右吧，原PO是傳聞中的獎金獵人嗎」、「我讀國立的畢業都欠銀行30幾萬了」、「夜校嗎」、「我們系40萬左右欸」。（編輯：郭佩蓉）

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