單親媽求降房租，霸氣房東加碼「幫換冷氣」 　佛心對話一秒看懂！

台灣疫情持續升溫，全國更在19日進入三級防疫警戒，許多民眾的生計也受到嚴重影響。不過，就有網友因為疫情影響工作，只好詢問房東能否調整租金，沒想到房東不但直接降2000元，還說要幫忙換更省電的冷氣，讓她相當感動，貼文也引起網友熱議。

原PO在《爆怨2公社》貼出與房東的對話，只見她向對方表示，店裡因為疫情休息兩週，但工作沒有底薪，全部靠抽成，因此想問房租可否降到1萬元，等到7月疫情過後就可以恢復。她無奈的說「現在剛離婚，支出全部變自己負擔，每個月還要給前夫那邊孩子的費用」、「我現在真的好沈重，希望阿姨可以通融，或者等疫情舒緩了，我再慢慢補回給您好嗎？」

沒想到房東竟直接回，「我跟兒子商量說可以啦！就五月六月收你10000元，你不用補了，你很乖，我也很喜歡你」，接著更提議要幫原PO換更省電的冷氣，讓她聽了相當感動，「嗚嗚嗚，妳怎麼這麼好啦！這樣我這輩子都離不開這裡，離不開您了怎麼辦啦！」

另外，原PO也透露，這其實第二次降房租，自己離婚時租金從15000元降到12000元，如今疫情又降2000元。網友們看完也紛紛回應，「別人的房東總不會讓人失望」、「好房東都是別人家的」、「很佛心的房東，真的碰到貴人」，還有不少人說「重點是這句：我也很喜歡你」、「重點好像是『房東找兒子商量，然後說很喜歡你』」、「是煞到房東的兒子嗎哈哈哈」。（編輯：許智超）

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