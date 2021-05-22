浪橘躲雨竟遇「石頭」塞爆紙箱　1年後劇情超展開：擒賊先擒王！

大家還記得寵毛曾經介紹過，一隻浪橘闖入一戶民宅院子，準備躲進紙箱裡躲雨卻發現裡面有一顆「大石頭」塞報紙箱而且還會動的故事嗎？沒想到事隔一年這隻橘貓與該戶人家又有驚人的發展啦，究竟他們發生什麼事呢？

屋主漢堡媽媽原先與先生在自家宅院養了三隻象龜「漢堡」、「大堡」與「小堡」，經常在牠們的粉專分享三隻愛寶的生活日常。去年4月一隻浪橘開始出現在圍牆上，趁機偷吃象龜們的餐食。某次在角落發現紙箱，浪橘在裡面窩好窩滿，卻被「漢堡」發現後「直搗龍穴」搶走紙箱，讓牠大驚：「石頭怎麼會動？」。從那時起浪橘天天都在院子玩耍並接受漢堡媽媽的罐罐招待，還有了一個新名字「炸蝦（一開始叫喵喵）」。炸蝦一開始非常怕生，雖然天天早晚都來光顧，但仍然與屋主一家人保持距離。

炸蝦出現之後，漢堡媽媽偶爾會在圍牆上看見一隻虎斑公貓「草蝦」會在圍牆上與炸蝦一起看風景，或是在院子裡與炸蝦玩耍、一起吃乾乾，兩隻貓似乎認識很久，不過草蝦非常害羞，只要看見人出現就會匆匆跑走。到了8月初的某一天，一隻白底虎斑幼貓突然出現在圍牆上，疑似與母貓走散慌張地跑來跑去，這時炸蝦突然出現帶著牠沿著圍牆往庭院走，後來在漢堡爸爸的協助下才抓到幼貓，並向友人借了貓籠先將牠安置在院子，還給牠取名「壽司」。

當時僅4個月大的壽司，個性非常屁孩，雖然炸蝦對壽司算是有耐心，不過壽司常常將牠的尾巴當逗貓棒玩，或是瘋狂奔跑玩玩具讓牠覺得有一點吵，因此炸蝦會跳上圍牆靜靜地看牠。壽司的個性比較親人，幾天後漢堡爸媽就帶牠到獸醫院檢查與驅蟲，得知牠是健康寶寶後打算為牠找個好人家，卻沒想到一場大雨改變了貓咪與屋主們的命運！

當時因為下雨，他們暫時將壽司移到廚房，由於漢堡爸對貓極度過敏，只能隔一段距離看牠，當時還發生一件插曲，壽司因為某次聽到吸塵器的聲音，太過驚嚇不小心抓傷漢堡爸，導致當晚他全身大過敏，抓痕與眼睛腫了一天一夜，但神奇的是從那天之後漢堡爸似乎對貓有了「免疫力」，再也不曾對貓過敏！有趣的是，壽司似乎很懂得「擒賊先擒王」，竟然喜歡給漢堡爸抱抱，而且愛黏人、習慣又好，就這樣直接擄獲一家人的心，成為第一隻入住屋內的貓咪！

隨著壽司被收編，炸蝦對漢堡爸媽的信任也大幅提升，從一開始無法接觸到現在能摸摸梳毛，甚至在壽司的陪同下偶爾進屋，加上炸蝦、壽司與象龜們相處得很好，讓漢堡媽覺得很感動。殊不知今年3月，一隻與壽司相似的公貓「又」出現在圍牆上，並與炸蝦當時出現的位置一模一樣，只不過炸蝦與牠不對盤，每次看見牠都會吵架，但是這隻「蝙蝠俠」也不是省油的燈，只要發現炸蝦不在就會直搗家門口。有趣的是一開始兩貓吵完架，蝙蝠俠會相隔一天之後才會出現，現在則是越來越大膽，就算一邊吵架還是能一邊吃飯！

由於1年之內出現4隻貓咪，讓漢堡媽媽也覺得相當不可思議，尤其看到貓咪與貓咪、貓咪與象龜們之間的互動相當有趣，便經常將牠們的生活點滴記錄在粉專上，而不少網友看了都笑說像是天天在追劇一樣有趣！如果大家也喜歡牠們或是想知道究竟4貓後續會有什麼發展，歡迎大家去追蹤牠們的粉專喔！