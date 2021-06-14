涮嘴到停不下來！她買到好市多「神餅乾」引網嗨翻狂刷：家裡必備

▲受到本土疫情大爆發影響，各大賣場為防止民眾瘋搶物資，紛紛祭出「限購令」，對此，就有一名女網友發文，表示自己因為疫情，意外買到好市多一款神餅乾，貼文一出，內行全嗨翻，直呼「吃起來超涮嘴」。（示意圖／記者楊智傑攝）

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；然而受到本土疫情大爆發影響，各大賣場為防止民眾瘋搶物資，紛紛祭出「限購令」，對此，就有一名女網友發文，表示自己因為疫情，意外買到好市多一款神餅乾，貼文一出，內行全嗨翻，直呼「吃起來超涮嘴」。

該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她今（21）日到好市多採買物資，然而因為疫情的緣故，讓許多平常習慣到大賣場閒逛的人都待在家中防疫，因此現場也有不少平常人氣較高、較購買不到的商品，「因為疫情，讓我買了這包餅乾，天啊……，也太好吃了吧」！

貼文一出，掀起熱議，有些網友表示，「超鹹…買過一包就謝謝不聯絡了…」、「是蠻好吃蠻香的，唯一缺點就是鹹了點」、「這個我們家不行，除了小朋友說好吃，我和我老公都接受無能。太硬了，而且還太重口味。上次還一次買兩包，只好拿去公司給大家分一分」、「我覺得很鹹很硬」、「個人覺得又硬又鹹……」。

不過，也有許多網友認為，「愛死，一沒立馬補貨」、「我可以兩天一包」、「鹹但涮嘴，配啤酒停不下來」、「適合臺灣人的口味」、「超好吃！我兒子愛爆了」、「家裡必有的」、「這個真的非常好吃」、「用火烤一下也很好吃」、「已回購多次的產品」、「我覺得很好吃很可怕停不下來」。（編輯：郭佩蓉）

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