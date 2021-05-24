標準吃貨！貪吃貓跳上自動餵食器　睜大雙眼：偶的飯飯呢？

貓咪是一種為了吃可以不斷進化的物種，當然這裡說的是那些特別貪吃的貓咪！日本一名推主養了一隻長毛貓，經常在網路上分享愛貓的生活日常，這天貓咪肚子餓，卻發現自動餵食器卻沒有任何乾乾，而牠接下來的反應讓網友都忍不住笑了！

原來這隻剛滿一歲的貓咪叫做「Nemu」，一身蓬鬆亮麗的毛髮與如松鼠般的尾巴是牠最大的特色，不過牠的圓潤可不是一天造成的，因為牠其實是一隻相當貪吃的貓咪。這天推主剛吃過晚餐，回頭竟然看見Nemu趴在自動餵食器上，睜大雙眼盯著飼主，相當困惑為何還沒有出現乾乾？眼見牠彷彿被釘在自動餵食器上的模樣，不到放飯絕不離開，讓推主哭笑不得，但為了替牠維持適當體重，只好「忍痛」回絕主子並分享在網路上！

Nemu吃貨的模樣在短短一星期內就吸引超過10萬名網友按讚分享，不少人笑噴表示：「牠看起來真的很餓」、「喵：奇怪～飼料怎麼還沒掉下來」、「奴才還不快點放飯？喵都餓了」、「感覺沒吃到飯飯，絕對不會離開自動餵食器的氣勢呢！」、「千萬別餓到吃貨貓」。