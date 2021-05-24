超商前填實聯制！民眾互助畫面超暖　網友提醒「2舉動」恐增染疫風險

中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」。對此，21日晚間，一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，許多長輩站在超商門前，因為不太會使用手機掃描QRcode，立刻有路人暖心協助的畫面；不過卻有網友好意提醒，認為超商門前2個舉動，也有可能增添染疫風險。

原PO表示，昨天晚上路過一間超商門口，不記得站在門口看了多久，只記得沒有人在抱怨，大家都遵守「實聯制」規定，魚貫進入超商，看到有不會用手機的長輩，民眾也會熱心互相幫忙，讓他感動直呼「下班看到這一幕，心都被療癒了！」

畫面曝光之後，隨即引發1.5萬網友按讚回響，紛紛回應「只能推唐鳳政委」、「建議店家可在不同位置多貼幾張」、「這真的超方便」、「幾秒就掃完，超快速」，也有人笑稱「QR碼是很方便，直到我遇到QR碼貼在自動門上的時候就火大」。

不過，卻有許多網友好意提醒，民眾熱心的舉動有時候沒有保持社交距離、在門口群聚，或者沒帶手機，用筆手寫實聯制資料，都可能增加染疫風險。原PO補充，當下看到這畫面只有感受到台灣人的愛心，沒有注意到這個問題，之後看到類似的情況也會記得提醒他們保持社交距離，也提醒寫紙本的朋友，那支筆大家拿來拿去也會有風險，所以還是盡量用手機減少接觸。（編輯：賴詠璿）

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