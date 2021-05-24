一起飛！刺蝟在家防疫　自開「飛航模式」安慰主人：帶你環遊世界

小動物常常有一些新奇古怪的行為，有些是天生如此，有些可能是依據主人的行為而養成。台灣近期因2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐而提倡「在家防疫」，但外國的網友被關在家裡已將盡快要一年，想出去玩的心蠢蠢欲動，也許是這份心情影響到了Instagram＠ peterquill_thehedgehog家的小刺蝟「彼得（Peter）」，牠竟突然自己擺出「飛機」的姿勢，彷彿想以此安慰被關在家的飼主。

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影片中可見這班「刺蝟航空」開展著漂亮的機翼，隨著主人的動作在空中自在的左右飛翔，可愛的模樣一掃飼主被關在家的灰暗心情，於是將這則影片也分享上的網路，網友也都被萌的「不要不要」，紛紛回覆：「機場太可愛了！想飛到你身邊！」、「這班航空我要坐爆！」、「我可以看一百遍」、「一起飛～」。