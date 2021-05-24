葉菜類架上全空！女下班急衝全聯補貨　見「稀有青菜」嗨翻：清炒就很讚

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，然而受到本土疫情大爆發影響，民眾紛紛到超市掃貨，因此各大賣場也相繼祭出限購令，政府也呼籲民眾「不要囤貨」，對此就有一名女網友發文，表示下班以後到全聯補貨時，架上都空了，只剩下一個「稀有青菜」，讓她不禁興奮直呼「謝謝大家留給我」。

該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示這個星期到全聯補貨青菜兩次，但可能因為她都是下班後才去，因此架上的葉菜類都「空空如也」，不過她也提到，當時架上就只剩下一樣青菜，「竟然是我魂牽夢縈的翼豆」。

原PO繼續說道，當她看見稀有青菜「翼豆」竟然還有時，除了開心，但也很不解為何還有，「但管他的，這麼好吃美味的青菜留下來給我，我只能說謝謝大家」，她並分享翼豆的料理方式，「單純加蒜清炒就很讚，之前炒培根洋蔥也不錯，兒子也超愛吃這道菜」。

貼文一出，引起熱議，「這個超好吃，我是燙過放冰水冰鎮～沾芝麻醬」、「這真是個不錯的菜，太幸運」、「清燙加醬油也超好吃」、「不僅可以清炒、煮火鍋、川燙涼拌都超好吃的」、「這超好吃的呀」、「超愛，真的很好吃，很像山蘇但是又是豆類脆脆口感的感覺，炒豆豉也很好吃，水川燙完拌和風醬或胡麻醬都很棒哦，而且翼豆營養價值很高」、「原來這個好吃呀！沒吃過根本不知道怎麼料理，學到了～～謝謝」、「我都川燙拌胡麻醬」、「涼拌也超好吃」。（編輯：郭佩蓉）

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