外送員深夜忙送餐，手機畫面曝光惹淚　網秒懂：賺錢的動力！

現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。對此，昨（23）日晚間，一名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享，深夜看見一名外送員還在拚命送餐，瞄到對方的「手機畫面」秒懂原因，貼文也讓網友看完不禁泛淚。

原PO表示，深夜在路上看見一名身著外送制服的外送員，並將機車停在路邊，原PO仔細一看才發現，螢幕中出現小寶寶的身影，該外送員疑似正在和孩子視訊通話，工作之餘也不忘心愛的孩子。

畫面讓原PO感動直呼「Baby，你是拔鼻不管風吹日曬雨淋，還能夠堅持外送賺錢的原動力！」並標註「＃爸爸辛苦了＃防疫你我一起來＃隨意小費為外送員加油打氣」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「現在會跑的，都是不得不為了生活而出門作戰的，自己是司機也是客戶，完全能理解這辛苦，當客戶的時候多一點貼心，是對司機最大的鼓勵」、「加油加油，辛苦了！謝謝有你們」、「辛苦了，賺錢都是為了小孩的生活」、「我跑外送，跑到很累，我也是會看看兒女的影片跟照片，有一些動力來接下一張」。（編輯：賴詠璿）

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