30元就買到的泡麵霸主？老饕齊推「最強4款」：超好吃

▲台灣泡麵款式五花八門，就有網友好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」而引來老饕曝光心目中的答案。（圖／Shutterstock）

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有不少外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」對此，就引來許多老饕曝光心目中的答案。

原PO於PTT八卦板上以「30元以下泡麵中的霸主？」為題發文，好奇詢問「我肚子餓了，我想問大家覺得30元以下的泡麵最好吃是哪款？有沒有卦？」

問題一曝光，其中「來一客」就被不少老饕點名，直言「就是來一客了」、「來一客，不過份量太少就是」、「來一客，可是吃不飽」、「來一客鮮蝦魚板」、「來一客超好吃，只有份量可以說嘴」、「來一客好吃」。

許多人還提及「統一肉骨茶麵、肉燥麵」兩款泡麵，「統一肉骨茶，最強」、「統一肉骨茶，真的好吃」、「統一肉骨茶」、「統一肉燥」、「統一麵拿來泡，超好吃」；另外有人秒指「維力炸醬麵」，直呼「泡麵最不雷的只有維力」、「肉骨茶、維力炸醬麵」、「絕對是維力啊」。

除了上述品牌，鄉民們也提出不同答案，「香菇肉羹，30元以內唯一4包調味包」、「統一蔥燒牛肉麵」、「十三香，我覺得很讚」、「印尼泡麵」、「味味麵加蛋用煮的，不分價位，它最強」、「我大排骨雞麵，不服來辯」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載