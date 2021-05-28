▲近期台灣疫情升溫，就有網友在美式大賣場「好市多Costco」結帳時，發現18字公告，讓她心疼直呼「已經很盡力了！」（示意圖／公關照片）

近期台灣本土案例激增，因應疫情升溫，全台防疫升為第三級警戒，消息傳出後，就引發民眾恐慌紛紛至賣場、超市等地搶購物資。不過，就有一名女網友指出，自己赴美式大賣場「好市多Costco」採買時，到了結帳區意外發現18字公告，讓她當場心疼直喊「已經很盡力了」。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在結帳區的輸送帶上看到一個全新公告，只見上頭寫道「防疫期間，輸送帶僅提供一組會員放置商品」，原PO指出，好市多的員工每幫一個會員結完帳後，都必須消毒檯面，才能再放下一位會員的商品。

她見狀也呼籲每位客人，「請大家不要再抱怨了，戴手套一直摸那麼多商品也會污染⋯⋯怎樣做都不對，好市多已經很盡力了」。她也認為若害怕疫情，真的沒事千萬別出門，必須出門就要做好消毒，「非常時期，請大家互相體諒～～」。

貼文一曝光，至今已有超過1.6萬人按讚，不少人也紛紛心疼直呼「雖然結帳速度變慢了，但我願意等，為了防疫大家都很辛苦！」、「好市多消毒工作人員也是非常辛苦的！大太陽底下幫會員的手推車全部消毒才交給下一位！希望一起渡過共體時艱！別抱怨了」、「我覺得他們這樣很好，等久一點也願意」、「棒！！ 真的少一點責備，多一點鼓勵！世界會更完美～～～」。

對於民眾搶購潮一事，經濟部就表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載