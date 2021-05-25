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自製入門級泡麵湯底超簡單！內行推「2食材」就能上桌：口味很日式

shutterstock_395768746▲內行推「2食材」讓日式泡麵湯底簡單上桌！（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始搶買泡麵。對此，一名網友在PTT女孩版提到，哪裡有賣泡麵的湯底？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「入門組合」自製湯底。

原PO以「想問哪裡有單賣類似泡麵湯底？」為題，貼文提到疫情期間大多待在家，想用快煮鍋煮熱水，加麵條、青菜和蛋，但就缺一個湯頭的味道。原PO不禁好奇詢問「想問哪裡會有賣像是泡麵湯底的小包裝？有想過買火鍋湯底，但份量太多且貴，不適合一個人」。

▲哪裡有賣泡麵的湯底？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「入門組合」自製湯底。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「煮蔬菜湯放冷凍庫，要用時解凍」、「雞湯塊一次加四分之一塊」、「味精醬油蔥肉」、「番茄鯖魚罐頭可以當湯底，又有魚肉吃」、「我記得有單賣泡麵湯底的，網拍找找」。

對此，有內行網友分享「如果你不是很重口味的話，可以考慮買柴魚片和昆布，柴魚片燙一下＋昆布煮一下，就是很基本的日式湯底，雖然也是有現成的粉，但我覺得有差。柴魚片＋昆布我是覺得用起來時間也蠻短」。（編輯：賴詠璿）

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Tags : 日式昆布柴魚泡麵湯底疫情自製

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