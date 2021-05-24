黏人貓求見主人哀號聲不斷！　同事笑：以為是小孩哭聲

近期很多機構都開始使用視訊功能開會，也因為開啟鏡頭，家裡的動靜都會被同事知曉，Instagram@ maju__cat（方小姐）日前在連線會議時，就被好心同事提醒說她背後有怪聲，可鏡頭外卻沒有其他人影，搞得大家人心惶惶，但身為資深貓奴的她立刻領會到，這是家裡貓貓在撒嬌的聲音啦！

麻吉太郎是方小姐生平養得第一隻貓，目前兩歲，因為全名有些拗口，於是平常都叫牠「阿吉」。當初阿吉在路邊被發現，因為已是癱瘓之軀，大家都不願意救牠，甚至很多醫院都建議安樂死，可方小姐不願放棄希望，一邊學習如何照顧癱瘓貓、一邊與牠培養感情，皇天不負苦心人，阿吉順利度過難關，現在變成了一隻愛講話、很黏人的可愛貓貓。

最初養阿吉時狀況非常困難，因為是第一隻貓，除了需要瞭解各種貓咪習性外，還必須趕緊學會如何照護癱瘓貓咪，腿腳不便之下，阿吉連上廁所都不能自己完成，得由方小姐每天協助牠擠肚肚排泄，好在阿吉個性溫順，過程中都不吵不鬧，熟悉後現在的流程已經非常順暢了！

黏人的阿吉實在非常愛講話，時不時會想很多方法得到奴才的關注。這天方小姐因為線上會議關上房門，途中突然聽到外面一直傳來「叩叩叩」的聲音，她沒太理會，繼續討論，可外面的異響卻隨著時間越來越大，時不時還能聽到些微的「哀號聲」，這時會議上的同事坐不住了，紛紛討論：「有聽到怪聲嗎？是你們家人在敲門嗎？」、「好像還聽到小孩的哭聲，從哪裡傳來的，好恐怖！」方小姐聽到後馬上心領神會，笑著說：「貓啦！是我家的貓！」。

方小姐趕快開門，將阿吉帶進來見見大家，同事們爭先恐後地跟牠說說話，阿吉也大方的喵來喵去，回應每個同事的呼喚，一下子嚴肅的會議變成了可愛貓貓研討會，大家都折服於阿吉的可愛之下。如此可愛的經驗也引得許多網友回覆：「我也被他收服了！好可愛啊～」、「這根本是征服世界得逞後的笑容XD」、「愛講話的貓最可愛♥」、「很有毅力的孩子，就是要堅持到開門啊！」。

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