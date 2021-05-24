最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常淘口袋

貓奴分享妙招成功引貓洗澡　貓傻眼：竟上當了！

文 : 寵毛網

原來還有這一招！日本一名推主養了一隻黑白貓「Fuku」，日前推主想替愛貓洗澡，於是想了一個妙招，在地上放置一個水桶，就這麼成功捕獲主子進浴室洗香香，只是Fuku的表情似乎有些傻眼，彷彿在說：「我上當了！」。

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

推主養了一隻「多肉動物Fuku」與幾盆多肉植物。（圖／twitter @fukufuku_illust）

Fuku是一隻可愛的「蒙面俠」黑白貓，與大部分的貓咪一樣討厭洗澡，不過推主也深知貓咪很喜歡紙箱、袋子這類具有隱密又有包覆性的物品，這天她突發奇想，拿出一小水桶放在地上準備「請君入甕」，果不其然Fuku真的自己跳進水桶裡窩好窩滿，推主就順勢「連桶帶貓」一起提進浴室，並且在水桶裡慢慢加水，Fuku這才發現原來自己經上當啦！

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

日前推主放了兩個水桶，果然吸引Fuku的注意。（圖／twitter @fukufuku_illust）

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

Fuku：J個桶子剛剛好！（圖／twitter @fukufuku_illust）

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

Fuku：本喵喜歡就徵收囉！（圖／twitter @fukufuku_illust）

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

Fuku：奴才要提本喵去哪裡？（圖／twitter @fukufuku_illust）

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

當然是進浴室，直接在水桶裡洗香香！（圖／twitter @fukufuku_illust）

請君入甕？貓咪窩水桶竟被帶去洗香香　牠無奈：我看開了！

Fuku：本喵這是……上當惹嗎？（圖／twitter @fukufuku_illust）

推主也補充自己的洗貓過程，為了不讓Fuku以後對水桶有不好的聯想，必須在三分鐘內完成淋浴與搓洗的動作（貓咪討厭的部分），隨後就讓貓咪在水桶裡泡澡一下即可。而推主這招「水桶捕獲貓咪大法」在分享短短不到一星期就吸引超過5.5萬名網友按讚分享，許多人都紛紛表示：「這真是妙招，比我每次抱主子進浴室牠又扭又踢更有效」、「看來平常就該在屋內放水桶了」、「喵的表情很無奈」。

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！