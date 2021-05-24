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初生之犢小奶貓畏生　虎斑耐心用溫柔眼神融化牠！

文 : 寵毛網

奴才「西明（Simin）」家有一隻一歲多的虎斑貓「蒂塔克（Titak）」，是隻非常有活力的貓，天天都在尋求奴才的注意，不喜歡自己獨處，也因為這些跡象，奴才知道是時候幫牠找個同伴了！ 

蒂塔克：好想有人陪我玩啊～（圖／Instagram＠ titakandbolur）

他們注意到一毛茸茸的小奶貓，貓媽媽因為太虛弱無法親自照顧牠們於是西明和朋友便出手幫助，將貓媽媽送去醫院，並幫小奶貓們找到各自的家，此時她也沒忘記蒂塔克的願望，留下了一隻特別有眼緣的小貓「菠魯爾（Bolur）」 

可愛的菠魯爾成為這家的一份子！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

西明首先把兩隻貓分隔在不同房間，循序漸進熟悉彼此的味道，才不會因初次見面太緊張發生可怕的流血事件但蒂塔克卻忍不住，立刻就衝去見菠魯爾，透過薄薄窗，牠滿心歡喜地觀察著自己的小夥伴但菠魯爾對這隻突如其來的大貓非常害怕，不停對蒂塔克發出警告的嘶嘶聲。 

兩隻貓隔著一道紗窗開始第一次的交流。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

即便被小貓兇了，蒂塔克仍遠遠地觀察、守護牠。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

蒂塔克還是一直盯著看，感覺非常想靠近！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

好在這些並沒有退卻蒂塔克，牠也沒有因此惱怒而兇回去，反而是保持距離，遠遠地看著小貓，眼睛一刻都不轉移，充滿了想上前親近的渴望。菠魯爾似乎也感受到牠的友善，有一天突然自己爬上蒂塔克的床，並開始在上面推推按摩蒂塔克見狀趁勝追擊，走到小貓身旁替牠理毛，這一刻西明非常緊張，好在菠魯爾沒有反抗，乖順地接受了。 

現在兩貓已經能融洽地相處了！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

蒂塔克：皇天不負苦心人！欸嘿！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

蒂塔克變成菠魯爾的最佳守護者，天天都關注著小貓。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

自從那天後，兩隻貓形影不離，蒂塔克就像一名溫柔又有活力的大姊姊一般，替小貓理毛、帶牠熟悉環境，當小貓想自己走走時，牠也會在後頭跟著，確保牠的安全。蒂塔克想要同伴的願望實現了，即便一開始小貓很害怕，牠仍用自己的溫柔融化小貓的心，祝福這對姊妹能永遠幸福的生活下去！ 

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Tags : 獨處相處虎斑貓融化貓奴

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