找不到「絕版零嘴」好崩潰！勾網友思念：童年的回憶

台灣近年來零食越來越多樣，然而隨著時代更迭，不少產品走入歷史，也讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名女網友指出，自己總是心心念念一款「絕版零嘴」，甚至在停產後品嚐了好多款類似的產品，但結果都讓她難受直呼「就是一直找不到那份記憶！」

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己十分思念一款零嘴「歐斯麥」，她透露自從歐斯麥消失後，她品嚐了好多款巧克力餅乾，「就是一直找不到那份記憶中鼻腔和舌尖的美味」。

不過，原PO也開心透露，某天到全聯幫忙買兒子指定的商品時，竟然意外發現一款餅乾，吃起來的口感類似歐斯麥，讓尋尋覓覓許久的她感動直喊「怎麼這麼感動啊！真的好像、好像、好像歐斯麥」。

貼文一曝光，就引來不少網友表達懷念之情，「我也好想念歐斯麥」、「我最愛吃歐斯麥的巧克力夾心餅乾了，為什麼會停售了呢？」、「歐斯麥～童年的回憶啊」、「歐斯麥的花生，巧克力，檸檬，都是是無可取代的好吃啊⋯⋯」、「我也是，記得國中生時常吃的食物」、「沒想到也有人想念歐斯麥，思思念念也找不到一樣的！」（編輯：陳雅雲）

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